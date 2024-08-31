Зависит не лично от Байдена: что может побудить США разрешить удары вглубь России

30 августа глава ОП Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров прибыли в США, где будут работать над вопросом разрешения на удары вглубь по России. Это хорошая инициатива. Но решение будет зависеть не только от нее.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что Джо Байден давно пытается избегать эскалации. Впрочем, за время полномасштабной войны многие вещи удалось изменить. Сначала США не собирались предоставлять Украине ни HIMARS, ни танки, ни истребители F-16 и тому подобное. Но все это уже есть в Украине. Так может быть и с разрешением на удары вглубь России.

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От чего зависит решение США

Как отметил Шейтельман, Украина правильно делает, что пытается работать различными способами, чтобы получить это разрешение. СМИ сообщали, что Ермак и Умеров представят список целей, которые важно уничтожить на территории России.

Это правильно. Условно вот вам список из 200 целей. Есть аргументы в их пользу. Байден говорит, что взглянул на цели, но его устраивает только 50. Нам это подходит? Это лучше, чем ничего. Достаточно реалистичный план,

– сказал Шейтельман.

Кроме того, все зависит не только от успешности переговорщиков, но и от политической ситуации в США. Там за чуть больше чем 2 месяца начнутся выборы. Цель демократов – чтобы Камала Харрис стала президентом США. И Байден вряд ли будет делать резкие шаги, которые могут повлиять на электорат.

Где-то через 2 недели состоятся первые дебаты между Харрис и Трампом. Они дадут "почву" для исследований. Каждый выскажет свою позицию – и социологи будут проверять по каждой из них, где выиграет Трамп или Харрис,

– подчеркнул Шейтельман.

Если выяснится, что Трамп имеет более сильную позицию по войне в Украине, то Харрис нужны будут резкие шаги. Теоретически один из них – визит в Киев. Другой – разрешение на удары вглубь по России.