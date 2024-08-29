Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, заметив, что часто американцы говорят одно, а делают другое. Это может быть приемом в общении с Россией. Там утверждают, что не ищут конфликта с ней, но постепенно дают все больше разрешений Украине.

Смотрите также Провал ВСУ, НАТО и ядерные угрозы: что пропаганда России рассказывает Западу о событиях на Курщине

Будет ли разрешение на удары по России

Как отметил Лесной, буквально недавно СМИ сообщали, что Украина предоставит США список целей на территории России, по которым можно было бы нанести удар. Кажется, что вопрос с разрешением на такие удары постепенно продвигается вперед.

Рассматриваю это как позитив. Любое большое решение дробилось на промежуточные, которые никогда 100% не соответствовали нашим потребностям. Рассматриваю вариант, что США откладывает решение до осени, чтобы воспользоваться одним поводом дважды. Помочь Украине и показать в предвыборной борьбе, какие они ястребы,

– сказал Лесной.

К сожалению, такое затягивание с решением является чрезвычайно негативным для Украины. Наше государство теряет лучших людей, пока Соединенные Штаты не решаются на резкие шаги в отношении России и опасаются потенциальной эскалации.

Зеленский уже говорил, что все концептуальные решения задерживают на полгода – год. Поэтому будем надеяться на лучшее, а работать с тем, что имеем,

– подчеркнул Лесной.

Обратите внимание! Глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров посетят Вашингтон, где встретятся с представителями администрации Джо Байдена, чтобы обсудить идею разрешения на удары западным оружием вглубь территории России.