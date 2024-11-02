Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что партнеры не против атак по России украинским оружием. А вот разрешение на удары по России западным оружием – это уже другой вопрос.

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Почему Запад затягивает с разрешением

Как отметил Клочок, разрешение на такие удары – это, вероятнее всего, вопрос времени. Запад уже публично фиксирует угрозу со стороны Китая, России, КНДР и понимает, что может произойти потом.

Сейчас идет процесс накопления оружия в странах Европы, чтобы отражать потенциальные атаки. Еще вчера это было фантастикой, а теперь – реальность. Европа готовится к чрезвычайным ситуациям. Там уже есть предложения от экспертов переходить от политики реакции на угрозы к политике предотвращения и готовности. Это поменяет парадигму Европы,

– сказал Клочок.

События развиваются чрезвычайно быстро. В КНДР уже публично комментируют, что будут помогать России в "священной войне". На Западе понимают, что со временем все это может перекинуться и на них. Китай хоть демонстрирует, что не готов сейчас вести масштабную конвенционную войну. Но все может очень быстро измениться.

В этом контексте стоит рассматривать вопрос военной помощи Украине и разрешения на удары по России. Западные партнеры пытаются оттянуть во времени войну, которая может начаться на Корейском полуострове или даже в Европе. Всем давно известно о намерениях Путина в отношении стран Балтии.

Вопрос разрешения на удары не лежит в линейной плоскости. Тут вопрос, сколько оружия нам готовы передать. И тогда уже можно говорить о разрешениях. Может возникнуть резонный вопрос. А почему же тогда нельзя бить тем оружием, которое уже есть? По моему мнению, таким образом Запад пробует регулировать сложные процессы, которые могут быть неотвратимыми. Еще надеются, что смогут оттянуть во времени, чтобы эффективнее подготовиться к возможным угрозам,

– считает Клочок.

Добавим, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что Джо Байден должен был бы предоставить Украине разрешение на удары по России уже после выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Сейчас они опасаются идти на такие шаги, чтобы не повлиять на рейтинги Камалы Харрис.