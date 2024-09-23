Об этом сообщает The Washington Post.

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Ядерные угрозы больше не действуют

Российский лидер Владимир Путин начинает понимать, что ядерные угрозы теряют свою действенность в глазах западных чиновников. В связи с этим, вероятно, он разрабатывает более тонкий и сдержанный информационный ответ на возможное одобрение Западом ударов ВСУ дальнобойным вооружением по российским объектам.

Важно. Владимир Путин постоянно продолжает использовать угрозы, но фактическое применение оружия массового уничтожения в Украине или в других странах мира остается маловероятным.

Тонко завуалированные угрозы Кремля о ядерной конфронтации направлены на срыв и отсрочку принятия ключевых решений в политических дискуссиях на Западе относительно дальнейшей военной помощи Украине,

– говорится в сообщении.

Как сообщил связанный с Кремлем политический аналитик Сергей Марков заявил, в Москве пришли к выводу, что ядерные угрозы больше не вызывают страха. Кроме того, российский академик, тесно связан с высокопоставленными дипломатами, отметил, что ядерная риторика вызывает сильное недовольство среди партнеров России на Глобальном Юге.

Он добавил, что возможные ответы могут включать закрытие посольства Великобритании в Москве и удары по авиабазам в Польше и Румынии, где базируются F-16, которые разворачивает Украина.

"Поскольку Россия уверена, что в какой-то момент удары по Москве обязательно будут, то нам нужно бить первыми", – сказал российский чиновник.

Недавно в Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления минобороны России, что может быть частью попытки Кремля сорвать предоставление Украине права использовать дальнобойное оружие. Путин заговорил о возможном изменении ядерной доктрины России, а экс-президент России Медведев в очередной раз пытается пугать Запад громкими заявлениями, что "терпению приходит конец" и тогда образуется "гигантское серое расплавленное пятно".