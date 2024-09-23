Байден может принять такое решение после выборов президента и до инаугурации нового лидера Штатов. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов.

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"Светлая" дата для Украины

Олег Жданов отметил, что сейчас ВСУ не могут наносить удары ракетами по территории России на глубину более 80 километров. А до 80 километров Украина может применять штатные боеприпасы к реактивным системам залпового огня типа HIMARS.

Единственная дата, которая может быть для нас светлой – это 6 ноября. Потому что утром 6 ноября мы будем знать, кто следующий хозяин овального кабинета в Белом доме,

– сказал он.

Как предположил военный эксперт, если это будет Дональд Трамп, то надо будет готовиться к ультиматумам и лишению Украины военно-технической помощи.

"Джо Байден – президент, который стопроцентно покидает Белый дом. Тогда, возможно, он примет какое-то решение до инаугурации нового президента и позволит нам применять американское оружие по территории России", – предположил Жданов.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть дальнобойное оружие, но не в том количестве, которое нужно. В частности, Storm Shadow, ATACMS, SCALP. Однако ни США, ни Великобритания не предоставляют нашему государству разрешения на использование этого оружия на территории России по любым целям на любое расстояние. По его мнению, союзники боятся эскалации.