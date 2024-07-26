Разрешение на строительство не выдавали, потому что это дело центральной власти, – КГГА об усадьбе Зеленских

Департамент градостроительства и архитектуры согласно решениям Киевского окружного и Шестого апелляционного административных судов выдал градостроительные условия и ограничения для усадьбы Зеленских. Но градостроительные условия не являются разрешением на строительство, а описывают технические показатели для будущего проекта строительства.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА по осуществлению полномочий по самоуправлению Петр Оленич.

Смотрите также Пережила войны и обстрелы: почему в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских и что о ней известно

"Градостроительные условия и ограничения не являются разрешением на строительство, а описывают технические показатели для будущего проекта. Департамент градостроительства и архитектуры предоставил условия для реконструкции существующего объекта в пределах существующих параметров и существующей высоты – без изменения внешних геометрических размеров. Еще раз подчеркиваю: это данные для проектирования. Мы не выдаем разрешений на строительство. Разрешения – это исключительно функция центральной власти", – отметил Оленич.

Он отметил, что столичные власти были обязаны выполнить решение суда, поскольку в противном случае нарушили бы закон.

В КГГА напомнили, что Департамент земельных ресурсов своевременно отправлял в ГАСИ и прокуратуру информацию об обнаруженных, без каких-либо разрешительных документов, строительных работ по адресу этого дома – на улице Александра Кониского, 22.

Кроме того, Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА обращался в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины с инициативой проведения внепланового мероприятия государственного архитектурно-строительного контроля объекта на ул. Кониского, 22. На обращение департамента Министерство не отреагировало должным образом и не провело проверку. И хотя Департамент охраны культурного наследия и владельцы усадьбы Зеленских подписали Меморандум о восстановлении здания, городские власти все равно будут судиться – с застройщиком и собственниками здания, по его восстановлению в том виде, какой оно имело. Чтобы иметь законные механизмы влияния на недобросовестных собственников здания,

– говорится в сообщении КГГА.

Киевские городские власти призвали не манипулировать на теме усадьбы Зеленских и не распространять ложную и некорректную информацию.

Как сообщалось ранее, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Департамент охраны культурного наследия КГГА подписал Меморандум с собственниками здания усадьбы Зеленских. Собственники здания, согласно документу, обязуются восстановить его в том виде, который оно имело.