Сейчас есть информация, что сегодня может быть объявлено решение о снятии ограничения, но не на удары ракетами ATACMS, об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Кстати, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми заявил, что ожидает разрешения бить вглубь России ракетами Storm Shadow.

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Какое решение могут принять в ближайшее время

Вероятно, будет согласовано предоставление разрешения на удары крылатыми ракетами Storm Shadow по российской территории. Об ATACMS пока что речь не идет.

Анализируя то, что я прочитал, мой прогноз, в лучшем случае сегодня будет объявлено, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow по территории России. Но, вероятно, также будут согласованы объекты, по которым можно наносить удары. О баллистике вряд ли скажут,

– сказал политтехнолог.

Он отметил, что накануне вышло несколько материалов в американской прессе на тему ударов дальнобойным оружием по России. Они несколько по-разному интерпретируют то, что будет происходить.

В частности, говорится якобы в пятницу, 13 сентября, Джо Байден с британским премьером Киром Стармером должны обсуждать снятие ограничений. Официальным поводом для принятия такого решения стала поставка России более 200 баллистических ракет из Ирана.

Обратите внимание! Иран передал России баллистические ракеты Fath-360. В ответ на это США и Великобритания наложили на Тегеран новые санкции. К слову, Иран более 40 лет находится под санкциями, однако это не мешает ему развивать ракетную и ядерную программы.

Официально Украина еще не получила разрешение на удары по России западным оружием, однако в Кремле уже паника по этому поводу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вообще заявил, что соответствующее решение уже принято, просто о нем не сообщают.

В то же время глава российской госдумы Вячеслав Володин сказал, что если будет принято такое решение, то Россия применит "более разрушительное и смертоносное оружие". Кроме того, путинский приспешник добавил, что в таком случае Запад станет стороной конфликта.