Об этом Блинкен заявил во время визита в Лондон. По его словам, россияне могут атаковать Украину полученными иранскими ракетами уже в ближайшие недели.

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Санкции против Ирана объявят 10 сентября

Блинкен отметил, что Иран тем временем отрицает передачу ракет Кремлю.

"Иранские власти, как и в случае с предыдущими выводами американской разведки, отрицают предоставление оружия Москве для войны в Украине. Накануне представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона "видела сообщения" о поставках ракет и он их не отрицал", – сказал госсекретарь США.

Он добавил, что санкции против Ирана объявят во вторник, 10 августа.

В Украине уже отреагировали на заявление Блинкена и еще раз подчеркнули важность предоставления разрешения атаковать вглубь России.

Санкции против Ирана за поставки России баллистических ракет – это хорошо. Но также нужно разрешение на применение западного оружия по военным целям на территории России, предоставление более дальнобойных ракет и усиление нашей ПВО,

– написал Андрей Ермак.