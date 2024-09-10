Об этом Блинкен заявил во время визита в Лондон. По его словам, россияне могут атаковать Украину полученными иранскими ракетами уже в ближайшие недели.
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Санкции против Ирана объявят 10 сентября
Блинкен отметил, что Иран тем временем отрицает передачу ракет Кремлю.
"Иранские власти, как и в случае с предыдущими выводами американской разведки, отрицают предоставление оружия Москве для войны в Украине. Накануне представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона "видела сообщения" о поставках ракет и он их не отрицал", – сказал госсекретарь США.
Он добавил, что санкции против Ирана объявят во вторник, 10 августа.
В Украине уже отреагировали на заявление Блинкена и еще раз подчеркнули важность предоставления разрешения атаковать вглубь России.
Санкции против Ирана за поставки России баллистических ракет – это хорошо. Но также нужно разрешение на применение западного оружия по военным целям на территории России, предоставление более дальнобойных ракет и усиление нашей ПВО,
– написал Андрей Ермак.