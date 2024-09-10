Про це Блінкен заявив під час візиту до Лондона. За його словами, росіяни можуть атакувати Україну отриманими іранськими ракетами уже найближчими тижнями.

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Санкції проти Ірану оголосять 10 вересня

Блінкен зауважив, що Іран тим часом заперечує передачу ракет Кремлю.

"Іранська влада, як і у випадку з попередніми висновками американської розвідки, заперечує надання зброї Москві для війни в Україні. Напередодні речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що російська сторона "бачила повідомлення" про поставки ракет і він їх не заперечив", – сказав держсекретар США.

Він додав, що санкції проти Ірану оголосять у вівторок, 10 серпня.

В Україні уже відреагували на заяву Блінкена та вкотре наголосили на важливості надання дозволу атакувати вглиб Росії.

Санкції проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет – це добре. Але також потрібен дозвіл на застосування західної зброї по воєнних цілях на території Росії, надання більш далекобійних ракет і посилення нашої ППО,

– написав Андрій Єрмак.