Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что сейчас у Украины есть шанс воспользоваться окном возможностей. Говорится о том, что Джозеф Байден находится на финише своей политической карьеры.

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Украину могут усилить оружием

Ранее Байден надеялся, что останется в президентском кресле на еще один срок, поэтому его команда не думала о создании "исторического наследия". Сейчас для этого осталось не несколько лет, а всего лишь несколько месяцев.

Следующей каденции не будет, а Байден вскоре сойдет с политической арены, поэтому ему нужно как можно быстрее получить "историческое наследство". Ключевыми сейчас являются план победы Украины и возможность нашего вступления в НАТО,

– рассказал политолог.

Сейчас говорится только о приглашении в Альянс, которое может стать серьезным аргументом на столе. С одной стороны – это победа для Байдена и Украины, а с другой – демонстрация того, что российские ультиматумы не воспринимают серьезно. Ведь одной из причин войны страна-агрессор называла якобы угрозу от расширения НАТО.

По "Рамштайн", то там много ожиданий связанных с оружием, в частности его количеством и наращиванием возможностей. Здесь от Байдена можно ожидать перевода 8 миллиардов долларов, которые должны выделить до конца 2024 года, в конкретные виды оружия, боеприпасов, самолетов и техники. Поэтому до конца года и на весь период избирательной кампании можно ожидать военного усиления Украины.

Когда дадут разрешение бить по России

На заседании "Рамштайн" однозначно будут обсуждать этот вопрос. Даже есть потенциальная возможность того, что США позволят другим партнерам Украины предоставить разрешение на использование их оружия.

Это является большим камнем преткновения, ведь, например, мы не можем использовать французское или британское вооружение именно из-за необходимости согласовывать действия со всей Западной коалицией, в частности странами НАТО,

– подчеркнул Олег Саакян.

Понятно, что такой шаг повышает коллективные риски, поэтому будет безответственно, если одно из государств примет это решение самостоятельно. Тогда именно его будут обвинять во всех проблемах. Более того, некоторые образцы вооружения изготавливают в сотрудничестве, поэтому нужно разрешение от всех стран.

"Я бы не ожидал на "Рамштайн" разрешения на удары американским оружием. Скорее всего этот вопрос оставят на послевыборный период, потому что вряд ли в команде Байдена и Камалы Харрис захотят давать оппонентам такую площадку для критики. Но они могут хотя бы не запрещать сделать это другим партнерам", – подытожил Олег Саакян.