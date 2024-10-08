Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що зараз в України є шанс скористатися вікном можливостей. Мовиться про те, що Джозеф Байден перебуває на фініші своєї політичної кар'єри.

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Україну можуть посилити зброєю

Раніше Байден сподівався, що залишиться в президентському кріслі на ще один термін, тому його команда не думала про створення "історичної спадщини". Зараз для цього залишилося не декілька років, а всього лиш декілька місяців.

Наступної каденції не буде, а Байден невдовзі зійде з політичної арени, тому йому потрібно якнайшвидше здобути "історичний спадок". Ключовими зараз є план перемоги України й можливість нашого вступу в НАТО,

– розповів політолог.

Наразі мовиться лише про запрошення до Альянсу, яке може стати серйозним аргументом на столі. З одного боку – це перемога для Байдена та України, а з іншого – демонстрація того, що російські ультиматуми не сприймають серйозно. Адже однією з причин війни країна-агресорка називала нібито загрозу від розширення НАТО.

Щодо "Рамштайну", то там багато очікувань пов'язаних зі зброєю, зокрема її кількістю та нарощенням можливостей. Тут від Байдена можна очікувати на переведення 8 мільярдів доларів, які мають виділити до кінця 2024 року, у конкретні види зброї, боєприпасів, літаків і техніки. Тож до кінця року й на весь період виборчої кампанії можна очікувати військового посилення України.

Коли нададуть дозвіл бити по Росії

На засіданні "Рамштайн" однозначно обговорюватимуть це питання. Навіть є потенційна можливість того, що США дозволять іншим партнерам України надати дозвіл на використання їхньої зброї.

Це є великим каменем спотикання, адже, наприклад, ми не можемо використовувати французьке чи британське озброєння саме через потребу узгоджувати дії зі всією Західною коаліцією, зокрема країнами НАТО,

– підкреслив Олег Саакян.

Зрозуміло, що такий крок підвищує колективні ризики, тому буде безвідповідально, якщо одна з держав ухвалить це рішення самостійно. Тоді саме її звинувачуватимуть в усіх проблемах. Ба більше, деякі зразки озброєння виготовляють у співпраці, тому потрібен дозвіл від всіх країн.

"Я б не очікував на "Рамштайні" дозволу на удари американською зброєю. Скоріш за все це питання залишать на післявиборчий період, бо навряд чи в команді Байдена й Камали Гарріс захочуть давати опонентам такий майданчик для критики. Але вони можуть хоча б не забороняти зробити це іншим партнерам", – підсумував Олег Саакян.