В Белом доме пытаются обосновать политическую позицию действующего президента США Байдена. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт Олег Жданов, высказав мнение, что разгром российской армии мог бы вызвать необратимые процессы в политическом устройстве России, а этого, на взгляд Жданова, США допустить никак не могут и это не входит в их планы.

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Украинская армия могла бы развалить логистику противника

Недавно Украина представила США перечень легальных целей для ударов по России вглубь до 300 километров. В списке, со слов Жданова, указано более 250 объектов, из них аэродромы составляют 6 – 8 часть.

В этой зоне их не так много, но там есть склады, базы хранения, нефтебазы, места сосредоточения военной техники, арсеналы. Применяя эти западные ракеты, ВСУ могли бы разваливать логистику России, что существенно повлияло бы на ход боевых действий на линии фронта,

– уверен Жданов.

Подобные разрешения со стороны Запада, по словам военного эксперта, постоянно регулируют ход боевых действий.

"Мы 9 месяцев ожидали военную помощь, первые недели ВСУ вытягивали ситуацию собственным оружием. Когда оно весной начало заканчиваться, только тогда поднялся этот вопрос, собрался "Рамштайн", в апреле – мае 2022 года Украина получила первые образцы артиллерии, боеприпасы. Аналогичная ситуация была с осени 2023 года до мая 2024-го. Таким образом США регулируют ход этой военной кампании", – считает Жданов.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло считает, что разрешение на удары вглубь России поспособствовало бы ВСУ стабилизировать ситуацию на фронте. Он отметил, что это позволило бы поражать по логистическим центрам и маршрутам, которыми противник пытается связать оккупированные территории с Россией.