Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, эксперт по российским гибридным влияниям в мире Дмитрий Жмайло, добавив, что понадобится оружие различной дальности. Украина использует максимум из всех предоставленных средств.

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Какими могут быть первые цели

Если говорим об оружии, которое может поражать на расстояние 300 километров от российско-украинской границы, тогда под нашим ударом окажутся важные логистические центры россиян. Речь идет о воинских частях, командных пунктах, складах с боеприпасами.

В этой 300-километровой зоне таких объектов более 180. Также в радиусе окажется до 20 российских аэродромов,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Хотя россияне отвели авиацию, но все равно можно уничтожать инфраструктуру, логистические маршруты, чтобы перерезать "пуповины", которыми враг пытается связать оккупированные территории с Россией. Такова главная задача Украины.

Также приоритетом остается планомерное уничтожение систем противовоздушной обороны противника. Без этой долгой подготовительной работы, к сожалению, не приходится говорить о стабилизации линии фронта.

Достаточно ли будет ударов только на 165 километров

Этого, конечно, мало, но Украина может использовать все средства максимально. Например, когда нам предоставили разрешение на использование HIMARS, которые имеют ограниченный радиус действия, то первыми ударами удалось уничтожить несколько российских систем С-300. После этого оккупанты значительно уменьшили свой террор Харькова.

Кроме этого, Украина уничтожила командные пункты группировки россиян "Север", которое поддерживает наступательные действия на севере Харьковской области. Сама она ответственна за ликвидацию нашего плацдарма на территории Курщины.

О чем свидетельствует попадание по складу в Торопце

Наш военно-промышленный комплекс со времени полномасштабного вторжения значительно нарастил свои мощности. Даже есть официальная статистика, заявления США, в которых говорится, что Украина увеличила свои возможности в 6 раз, если сравнивать с довоенным периодом.

Что касается удара по Торопце, там были уничтожены ракеты, боеприпасы к системам противовоздушной обороны С-300, которую россияне используют для ударов по наземным целям, вооружение к системам "Искандер".

Работа по уничтожению противовоздушной, дала свой эффект. Огромная территория России теперь стала не ее преимуществом, а недостатком. Россияне точечно расставляют свою ПВО, надеясь, что смогут разгадать наши планы.

Каждая атака становится более массовой. Если раньше долетали один – два дрона, то сейчас мы делаем полноценные массовые налеты. А когда получим разрешение и сможем применять больше ракет собственного производства, – россиянам станет значительно труднее,

– подытожил Дмитрий Жмайло.