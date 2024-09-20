Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло, додавши, що знадобиться зброя різної дальності. Україна використає максимум з усіх наданих засобів.

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Якими можуть бути перші цілі

Якщо говоримо про зброю, яка може вражати на відстань 300 кілометрів від російсько-українського кордону, тоді під нашим ударом опиняться важливі логістичні центри росіян. Мовиться про військові частини, командні пункти, склади з боєприпасами.

У цій 300-кілометровій зоні таких об'єктів є понад 180. Також у радіусі опиниться до 20 російських аеродромів,

– зауважив Дмитро Жмайло.

Хоча росіяни відвели авіацію, але все одно можна знищувати інфраструктуру, логістичні маршрути, щоб перерізати "пуповини", якими ворог намагається зв'язати окуповані території з Росією. Таким є головне завдання України.

Також пріоритетом залишається планомірне знищення систем протиповітряної оборони противника. Без цієї довгої підготовчої роботи, на жаль, не доводиться говорити про стабілізацію лінії фронту.

Чи достатньо буде ударів тільки на 165 кілометрів

Цього, звісно, мало, але Україна може використовувати всі засоби максимально. Наприклад, коли нам надали дозвіл на використання HIMARS, які мають обмежений радіус дії, то першими ударами вдалося знищити декілька російських систем С-300. Після цього окупанти значно зменшили свій терор Харкова.

Крім цього, Україна знищила командні пункти угруповання росіян "Сєєвер", яке підтримує наступальні дії на півночі Харківської області. Сам воно відповідальне за ліквідацію нашого плацдарму на території Курщини.

Про що свідчить влучання по складі у Торопці

Наш військово-промисловий комплекс з часу повномасштабного вторгнення значно наростив свої потужності. Навіть є офіційна статистика, заяви США, у яких мовиться, що Україна збільшила свої можливості у 6 разів, якщо порівнювати з довоєнним періодом.

Щодо удару по Торопці, там були знищені ракети, боєприпаси до систем протиповітряної оборони С-300, яку росіяни використовують для ударів по наземних цілях, озброєння до систем "Іскандер".

Робота зі знищення протиповітряної, дала свій ефект. Величезна територія Росії тепер стала не її перевагою, а недоліком. Росіяни точково розставляють свою ППО, сподіваючись, що зможуть розгадати наші плани.

Кожна атака стає більш масовою. Якщо раніше долітали один – два дрони, то зараз ми робимо повноцінні масові нальоти. А коли отримаємо дозвіл і зможемо застосовувати більше ракет власного виробництва, – росіянам стане значно важче,

– підсумував Дмитро Жмайло.