В последнее время все активнее звучат обсуждения о переговорах и окончании войны. Как рассказал 24 Каналу народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко, пока все это лишь предположения и догадки.

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Когда могут принять решение об ударах по России

По словам Романа Костенко, на самом деле никто не знает, как будет развиваться ситуация дальше. Все, кто озвучивает сроки окончания боевых действий, – просто гадают.

Все ждут одного – выборов в США. Все: и россияне, и китайцы, и даже сами американцы. Украинцы также, потому что нам надо понять, какая будет администрация, какие шаги она сделать для того, чтобы остановить войну,

– рассказал народный депутат.

Понятно, что сейчас мы не знаем, какой к тому времени будет ситуация. Также важным станет видение нового президента и других игроков, которые так или иначе имеют отношение к войне. Поэтому очевидно одно – сейчас все ждут выборов. Только после них примут решение, как действовать дальше.

Чего до сих пор боятся в США

К сожалению, наши партнеры до сих пор имеют страх эскалации. Хотя нельзя не согласиться со словами главы ГУР Кирилла Буданова, который сказал, что по территории Украины Россия уже использовала все свои виды вооружения. Стало очевидно, что страна-агрессор может воевать только на востоке и юге, ведь как только ВСУ вошли на Курщину – там некому было обороняться.

Но, оценивая ситуацию с предоставлением разрешений на удары, стоит также вспомнить слова бывшего руководителя ЦРУ Дэвида Петреуса. Он сказал, что одно дело говорить в эфирах и выступать перед аудиторией, а совсем другое – принимать решения, когда перед тобой не только война в Украине, а Ближний Восток, Средняя Азия, Тихоокеанский регион. Все решения принимаются с учетом одной общей картины.

Многим кажется, что на столе лежит только карта Украины и больше ничего, но это не так. У наших партнеров есть не только мы. Однако существует дипломатия, наш президент, МИД, чтобы ставить Украину в центр поля зрения мира,

– подчеркнул Роман Костенко.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что промедление с принятием решения уже привело к тому, что Россия перебрасывает свои средства вглубь территории. Чтобы достать до них теперь может понадобиться оружие с еще большей дальностью.