Разрисованный памятник Пилсудскому: в Польше задержали украинца

Польские полицейские задержали одного из двух вандалов, которые в ночь на 6 ноября разрисовали памятники Юзефу Пилсудскому и легионерам в Кракове. Один из них оказался украинцем.

Второго злоумышленника пока не нашли. Он находится в розыске. Вероятно, мужчина уже покинул территорию Польши.

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В Польше за акт вандализма задержали украинца

По подозрению в разрисовывании памятников задержали гражданина Украины. Ему уже даже избрали меру пресечения в виде ареста.

Правоохранители выяснили, что два человека приехали в Краков за день до акта вандализма. Ночью они разрисовали памятники, а тогда сразу же покинули город.

В этом деле могло говориться о попытке поссорить поляков с украинцами,

– считают в полиции.

Задержанный украинец рассказал, что они с сообщником получили "поручение" совершить акт вандализма в отношении монумента Пилсудскому. Сделать это "требовалось" перед 11 ноября – Днем независимости Польши.

В Польше разрисовали памятник Пилсудскому: что известно

В Кракове в ночь на 6 ноября злоумышленники разрисовали памятники главе польского государства Йозефу Пилсудскому и воинам-легионерам в "украинские" цвета.

Возле монумента нашли баллончики с красками и аэрозолями. Там также был плакат с надписью "Польша не только для господ", однако в нем допустили ошибку.



В Польше памятник Пилсудскому раскрасили в "украинские" цвета / Фото Agencja Wyborcz