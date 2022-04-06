Разрушение Ирпеня: коммунальщики и волонтеры убрали уже 20% улиц
6 апреля 2022 , 23:28Читати новину українською
Источник:телеграм Александра Маркушина
Коммунальщики и волонтеры понемногу наводят порядок в Ирпене. Совместными усилиями они стирают с улиц следы деятельности российских оккупантов.
Ирпень медленно приходит в себя после российской оккупации. Жители, волонтеры и коммунальщики делают все возможное, чтобы вернуть город к обычному функционированию.
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Уборка Ирпеня
Как рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин, коммунальщики и волонтеры убрали уже 20% улиц города.
Приоритетны сейчас дороги, чтобы они снова стали проездными. После этого волонтеры совместно с коммунальщиками приступят к разбору завалов домов.
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