"Разрушение планов": Россия уезжает из Европы ни с чем и готовит новые провокации

Дипломатический десант России возвращается из Европы в Москву ни с чем. Более 3 дней встреч в различных форматах и 3 отказа Кремлю.

Российские ультиматумы не собираются рассматривать на Западе. Посол России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что они не услышали адекватного ответа и реакции от партнеров.

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"Все вращалось вокруг их обеспокоенности относительно якобы агрессивного поведения России, особенно в контексте украинских событий", – подчеркнул он.

Вопрос Украины был центральный

Украина действительно была в центре всех встреч, которые в течение недели происходили в Европе. Американские дипломаты во время 8-часовых переговоров в формате США – Россия дали понять россиянам, что никаких решений без Украины принимать не будут.

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Также заявили, что именно Россия ответственна за ухудшение ситуации безопасности в Европе, поэтому должна принять определенные меры для разрядки ситуации.

"Мы дали понять россиянам, что настоящий прогресс возможен лишь в атмосфере деэскалации, а не эскалации, а также на основе подлинной взаимности", – сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Российские ультиматумы в штаб-квартире НАТО

Россиянам не хватает именно настоящей взаимности. Это показал 2 раунд переговоров по европейской безопасности, который проходил в штаб-квартире НАТО. Данную площадку российские дипломаты тоже использовали для озвучивания своих ультиматумов Западу.

Это абсолютный императив – прекращение политики открытых дверей и представление России юридических гарантий дальнейшего непродления НАТО на Восток,

– отметил вице-президент МИД России.

Страна-агрессор получила от генсека НАТО вполне предсказуемый и дельный ответ на эти свои прихоти. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что все члены Альянса придерживаются единого мнения относительно членства НАТО и политики открытых дверей. Это главный принцип – каждая нация имеет право самостоятельно выбирать свой путь.

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"Это записано во многих основных документах, которые составляют фундамент европейской безопасности. Все союзники соглашаются, что только Украина и 30 союзников могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО и никто другой", – добавил Столтенберг.

Россия в очередной раз угрожает миру

Россияне, не получив желаемого, усилили свою агрессивную риторику и даже начали угрожать военно-техническими мерами, если не смогут добиться своего.

Уже стартовали военные учения возле восточных украинских границ и в оккупированном Крыму. Также россияне планируют разместить ядерное оружие в Кубе и Венесуэле, которые расположены рядом с США.

По мнению экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, российская сторона живет в плену фантазий и иллюзий, которые далеки от реальности.

Экономически – это карлик на глиняных ножках. Политически Россия сейчас сама себя загнала в тупик, и на международной арене с ней никто не хочет разговаривать, значит остается только шантажировать,

– считает Огрызко.

Запад выступил единым фронтом против Кремля

Уроки в отношениях с Кремлем все же усвоили на Западе. Нападение на Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 показало европейским и американским политикам необходимость действовать слаженно в отношениях с Россией. Не полагаться на здравый смысл кремлевских чиновников.

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Поэтому на этот раз европейские страны и союзники по НАТО выступили единым фронтом, на что отнюдь не рассчитывали в Кремле.

Они не понимают этого единства, а пытаются постоянно это перевести на двусторонний уровень – разъединить членов. Именно поэтому, когда даже такие близкие к ним страны, как Венгрия или Италия, выступают совместно с Германией, Британией или Норвегией, это определенный шок и разрушение планов. Анна Шелест Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО

Не ожидали в Москве и того, что ее действия подтолкнут нейтральные до того Финляндию и Швецию к вступлению в НАТО. Поэтому российским дипломатам вместе с силовым блоком Кремля и главнокомандующим Владимиром Путиным придется пересматривать свои планы в отношении Европы и Украины.

Сейчас на Западе никто не может спрогнозировать, пойдет ли глава Кремля на вторжение на украинскую территорию.

Большинство экспертов склонны считать, что Москва прибегнет к провокациям на восточных границах украинского государства или в Черном море, чтобы нанести точечные удары. О такой вероятности предупреждает и американская разведка.

Пока же россияне начали с кибератак на украинские правительственные порталы. Хакеры заблокировали работу Минобразования, Минобороны, Минветеранов и портала "Дия". Помощь в разблокировании сайтов Украине согласились предоставить США и ЕС.