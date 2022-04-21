Разрушенное жилье и разбитые автомобили: кто сможет получить компенсацию в Украине

В Украине сейчас уничтожены более 14 тысяч жилых домов. Многие украинцы просто остались без крова из-за полномасштабного вторжения России. Впрочем, правительство пообещало, что государство возместит гражданам потери за разрушенное или поврежденное жилье.

О том, как получить возмещение, если твое жилье или авто было уничтожено или повреждено из-за войны, какие документы нужны и поможет ли страховая, сайт 24 канала узнавал у юристов.

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Как будет происходить возмещение Законодательно процедура возмещения пока окончательно не определена и соответствующий законопроект только готовится в Верховной Раде. Но уже сейчас владельцы домов и квартир, пострадавших от войны, могут оставлять заявки на компенсацию – в том числе через приложение Дия. В Офисе Президента обещают начать процедуру восстановления всех разрушенных домов – многоэтажных и частных – в ближайшее время.

Кто сможет получить компенсацию

Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, отметил, что Верховная Рада уже приняла за основу проект закона о возмещении и там есть определенное разграничение компенсации за:

уничтоженный объект недвижимого имущества – восстановление которого невозможно или является экономически нецелесообразным;

поврежденный объект недвижимого имущества – объект недвижимого имущества, может быть восстановлен путем текущего или капитального ремонта или реконструкции;

поврежденное общее имущество многоквартирного дома;

объекты строительства, в которых были возведены несущие и внешние ограждающие конструкции и относительно которых получено право на выполнение строительных работ, и составные части указанных объектов, которые после принятия в эксплуатацию являются самостоятельными объектами недвижимого имущества.

Но действие законопроекта не распространяется на возмещение стоимости вещей, находившихся в помещениях, стоимости внутриотделочных работ, а также стоимости поврежденных и уничтоженных транспортных средств,

– объяснил Ясько.

Он отметил, что пострадавшие могут подавать сообщения о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе либо с использованием мобильного приложения Дия, либо через администратора центра предоставления административных услуг, либо нотариуса с 11 апреля 2022 независимо от места жительства или пребывания лица.

Для этого, по словам специалиста, требуется правоустанавливающий документ или выписка из реестра недвижимого имущества и т.п. Если документы утрачены/повреждены, их нужно восстановить.

Особое внимание следует уделить доказательствам того факта, что ущерб причинен в результате военной агрессии РФ, а не раньше: обращать особое внимание на даты фото, даты в документах и т.д.

Зафиксировать повреждения имущества можно с помощью фото и видео, а также документов или свидетельств представителей Минобороны, МВД, СНБО, ГСЧС, полиции и других уполномоченных органов. Это могут быть протоколы осмотра места происшествия от работников правоохранительных органов, акты обследования жилья от ОМС или ОВА, справки об уничтожении или повреждении жилья.

Оккупанты уничтожили тысячи домов в Украине / Фото Getty Images

Игорь Ясько сообщил, что местные органы исполнительной власти принимают решение в пятидневный срок со дня представления документов, а также по результатам обследования жилья решения о предоставлении пострадавшим оформляемого протоколом денежной помощи и сообщают об этом пострадавшим.

Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня получения перечня пострадавших, жилье которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении денежной компенсации (может быть продлено не более чем на 30 календарных дней).

В течение трех рабочих дней с даты принятия комиссией решения региональные органы социальной защиты населения посылают пострадавшим копию документа.

Размер ущерба определяется обычно путем составления отчета об оценке имущества. Если поврежден завод, цех, состав юридического лица, то для доказательств понадобятся балансовые сведения об оборудовании, мебели и т.д., внутренние акты компании и другое. Также можно сохранить квитанции и другие документы на технику, вещи и прочее, что находилось в доме, фото такого имущества до и после разрушения,

– объяснил Ясько.

А денежная помощь пострадавшим оказывается в месячный срок со дня принятия решения и выплачивается региональными органами социальной защиты населения в течение пяти рабочих дней с момента поступления бюджетных средств.

Заявки на возмещение уже можно подавать / Фото Getty Images

Как обратиться в ЕСПЧ и что это даст

Марина Семенова, адвокат Адвокатского Бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры", кандидат юридических наук, отметила, что одним из средств получения возмещения за ущерб, возникшего вследствие повреждения недвижимого имущества или автомобиля, является обращение в Европейский суд по правам человека с заявлением против России в связи с нарушением прав, гарантированных статьей 1 Протокола 1 к Конвенции (Защита права собственности).

Для того чтобы обратиться в ЕСПЧ, по общему правилу нужно соблюсти несколько условий: срока обращения в ЕСПЧ; исчерпать эффективные национальные средства защиты; предоставить документы, подтверждающие совершение нарушения,

– объяснила адвокат.

Семенова уточнила, что с 1 февраля 2022 года срок обращения с заявлением в Европейский суд по правам человека сокращен – он составляет 4 месяца. Также необходимо учитывать, что с 16.09.2022 Россия перестанет быть участником Конвенции, в связи с чем жалобы против России желательно подать к этой дате (хотя суд будет рассматривать жалобы, поданные против РФ относительно вероятных нарушений Конвенции, если они совершены до 16 сентября 2022).

О том, как исчерпать эффективные национальные средства защиты, следует обращать внимание на то, что поскольку нарушение совершено во время боевых действий, достаточно будет факта обращения в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления.

Российские преступления может рассмотреть ЕСПЧ / Фото Getty Images

Поскольку заявление подается о преступлении, совершенном Россией, желательно обратиться как в украинские правоохранительные органы, так и в органы власти РФ (Следственный комитет или Генеральная прокуратура). Во время обращения в правоохранительные органы Украины необходимо получить выписку из Единого реестра досудебных расследований, который будет подтверждающим документом.

По возможности необходимо собрать: документы о праве собственности; технический паспорт; выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество относительно права собственности; Акт уничтожения (повреждения) имущества; фото и видео последствия разрушений из разных ракурсов.

необходимо, чтобы на фото была запечатлена дата съемки и данные геолокации; письменные объяснения свидетелей обстрела или иного события, вызвавшего разрушение или повреждение; статьи, фото и видео СМИ по факту обстрела (при наличии); квитанции на движимое имущество (технику, вещи и другое, что находилось в доме); фото имущества до и после разрушения.

Информация о повреждении должна быть максимально полной. Необходимо помнить о том, что доказательствами того, что пострадавшее лицо является собственником разрушенного или поврежденного жилья, могут быть: соглашения о купле-продаже недвижимости; свидетельства о праве собственности на недвижимость; свидетельство о праве на наследство; договор дарения; государственный акт на земельный участок; выписки из реестров прав на недвижимое имущество и технический паспорт,

– уточнила Семенова.

Нужно собрать все доказательства разрушения жилья / Фото 24 канала

Доказательствами факта разрушения или повреждения находившегося в жилье жилья и имущества могут быть: акты о пожаре, разрушении имущества, составленные органами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, органами местной власти; фотографии (видео) недвижимости до и после обжалуемых событий; фотографии (видео) интерьера недвижимости (имущества, находившегося в ней) до и после обжалуемых событий; подробная фото- и/или видеофиксация отдельных предметов интерьера или того, что от них осталось; информация из СМИ; подробные показания соседей, родственников, друзей, где описать обстоятельства повреждения жилья, характер повреждений, имущество, которое находилось в недвижимости, любые чеки (квитанции, фактуры) на поврежденное или уничтоженное имущество, находившееся в недвижимости.

Могут ли страховые возместить расстрелянные и сожженные автомобили

Игорь Ясько отметил, что, к сожалению, страховые компании здесь помочь не смогут. Потому что война – форс-мажорное обстоятельство, а также традиционное исключение в положениях обычных договоров страхования. Это значит, что страховые не покроют ущерб, нанесенный при обстрелах и бомбардировках.

Есть отдельный вид договоров – страхование рисков войны, терроризма и публичных беспорядков (PVI). В случае наступления страхового случая по такому договору возмещается повреждение имущества: движимого и недвижимого, транспортных средств, будущего урожая, грузов (товаров) при перевозке, домашних животных; перерывы в производстве; релокейт производственных мощностей в другое место, и так далее,

– объяснил Ясько.

Адвокат Владимир Фогель объяснил, что возможность получения страхового возмещения зависит от того, признается ли договором или законодательством определенное событие страховым случаем.

Системный анализ договоров страхования, в частности КАСКО, в редакции, предложенной ведущими страховыми компаниями, свидетельствует о том, что убытки, возникшие в результате военных, мобилизационных, антитеррористических, боевых операций, мер или действий, войны, вторжения, враждебных действия иностранного противника, (независимо от того, была ли объявлена война или нет), являются исключениями из страхования и не возмещаются. Поэтому не стоит рассчитывать на страховые выплаты за расстрелянные и сожженные в результате боевых действий автомобили,

– подытожил специалист.

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