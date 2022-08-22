Разрушено двухэтажное здание, – мэр рассказал о ночной атаке на Харьков

Войска врага в ночь на 22 августа в очередной раз атаковали Харьков. В этот раз ракеты россиян разрушили двухэтажное гражданское здание.

Про це повідомив під ранок мер міста Ігор Терехов.

Знову ракетний удар і знову по Київському району. Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 2.49 наш ворог з боку Білгорода обстріляв інфраструктурний об'єкт. Зруйновано двоповерхову будівлю. Була невелика пожежа, інформації про постраждалих немає,

– написав мер.