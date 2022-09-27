Оператор "Северного потока" сообщил о разрушении сразу 3 нитей газопровода

В россии все чаще возникают проблемы с эксплуатацией "Северного потока-1". Известно об одновременном разрушении 3 ветвей газопровода.

Компания Nord Stream, являющаяся оператором "Северного потока", заявила, что одновременно перестали функционировать три нити газопровода. Неизвестно, когда их могут восстановить.

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Что произошло с трубами газопровода "Северный поток-1"

По словам Nord Stream разрушения "носят беспрецедентный характер". Сроки, за которые починят эти 3 нити газопровода, "оценить невозможно".

В отличие от "Северного потока-2", этот газопровод до недавнего времени еще продолжал работать и транспортировать газ из россии в страны Европы. Однако государство-агрессор регулярно сталкивалось с проблемами, связанными с использованием "Северного потока-1".

В начале сентября кремль заявил, что полностью останавливает работу газопровода на неопределенный срок. Хотя немецкий производитель турбин Siemens Energy отметил, что потребности для этого нет.

Перед полной остановкой "Северного потока" произошла утечка нефти из-за повреждения трубы, однако россия подчеркнула, что это не причина решения об остановке.

26 сентября появилась информация, что снизилось давление на двух нитях газопровода. Оператор Nord Stream обещал выяснить причины.

Реакция кремля на проблемы с эксплуатацией "Северного потока"

Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков отреагировал на снижение давления на газопроводе. Он сказал, что это может быть следствием диверсии.

Конечно, россия никогда не признает, что у нее проблемы с газопроводом из-за собственной халатности. Однако кремль "очень обеспокоен информацией о чрезвычайной ситуации на нитях потока". Для них это очень тревожная новость.

Главный спикер путина обещал срочно рассмотреть на заседании проблему падения давления. По мнению пескова, это вопрос, связанный с "энергобезопасностью целого континента".

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Напомним, президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать "Северный поток-2". По его словам, бизнес со страной-агрессором не должен вестись.

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