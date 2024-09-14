Разрушены и повреждены здания, возник пожар: последствия удара "Шахедами" по Одесской области

Российские оккупанты в ночь на 14 сентября в очередной раз атаковали "Шахедами" Одесскую область. Вследствие этого, к сожалению, есть повреждения.

В местной ОВА рассказали подробнее о ночной атаке врага на регион и о ее последствиях.

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Последствия атаки "Шахедов" по Одесской области

Вторую ночь подряд российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесский и Измаильский районы. Напряженная боевая работа сил ПВО продолжалась более 3 часов. Спасибо нашим защитникам неба, – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что в результате падения обломков дронов в пригороде Одессы на территории частного домохозяйства разрушено 3 сооружения, повреждены жилой дом и гараж.

К счастью, погибших и пострадавших людей нет.

Кроме того, там добавили, что в Одесском районе падение обломков вражеского БПЛА на территории жилого сектора вызвали возгорание крыши частного дома. Отмечается, что хозяева собственноручно оперативно ликвидировали пожар площадью 10 квадратных метров.

В результате атаки россиян на другой локации загорелся автомобиль и складское помещение. Работники ГСЧС оперативно ликвидировали огонь. В ОВА добавили, что никакой информации о пострадавших не поступало.

В Измаильском районе повреждена стена ангара, окна и двери дачного дома без последующего возгорания. К счастью, там погибших и пострадавших также нет.

Работники правоохранительных органов фиксируют последствия террора оккупантов против гражданского населения Одесской области.

Последствия атаки на Одесскую область / Фото Олега Кипера, главы ОВА