Разрушительное наводнение в Индии: число жертв превысило 440 человек

Количество погибших в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в индийском штате Керала достигло 445 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает агентство Anadolu.



Число эвакуированных составило 800 тысяч человек, а более 5 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения.

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В затопленных районах уровень воды превышает 60 см. Движение машин по дорогам заблокировано. При этом дожди продолжаются, но уже с меньшей интенсивностью, чем раньше.

Напомним, из-за ливней и наводнения на юге Индии в штате Керала более 1 миллиона человек покинули свои дома и были перемещены в лагеря для беженцев.



В связи с наводнениями правительство штата призвало людей не игнорировать распоряжение об эвакуации. Учитывая прогнозы погоды в регионе, местный аэропорт закрыли до 26 августа. Ранее в Индии уже ввели режим чрезвычайного положения.