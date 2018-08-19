В Индии из-за наводнений погибли 357 человек

В южном штате Керала в Индии число погибших в результате масштабных наводнений возросло до 357.

Об этом сообщает AFP.

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В течение последних суток в Керале нашли тела 33 погибших. В настоящее время неизвестно точное количество людей, оставшихся без крова. Местная власть оценивает их тысячами.

Напомним, в результате непрекращающихся дождей из берегов вышли более 44 рек, разрушены несколько мостов, на 33 плотинах сообщили о затоплении. На территории всего штата объявлено чрезвычайное положение.



Аэропорт в городе Кочи, расположенный недалеко от реки Перияр, объявил о прекращении всех полетов до 26 августа из-за потопов. Рейсы перенаправляются в соседние аэропорты.



Метеорологи предупредили, что такая ситуация с осадками затянется как минимум до конца недели.