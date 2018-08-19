В Індії через повені загинуло 357 людей

У південному штаті Керала в Індії кількість загиблих унаслідок масштабних повеней зросла до 357.

Про це повідомляє AFP.

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Протягом останньої доби у Кералі знайшли тіла 33 загиблих. Нині невідома точна кількість людей, які залишилися без домівок. Місцева влада оцінює їх тисячами.

Нагадаємо, внаслідок безперервних дощів з берегів вийшли понад 44 річки, зруйновано кілька мостів, на 33 греблях повідомили про затоплення. На території всього штату оголошено надзвичайний стан.

Аеропорт в місті Кочі, розташований недалеко від річки Періяр, оголосив про припинення всіх польотів до 26 серпня через потопи. Рейси перенаправляються в сусідні аеропорти.

Метеорологи попередили, що така ситуація з опадами затягнеться щонайменше до кінця тижня.