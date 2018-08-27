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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Руйнівна повінь в Індії: кількість жертв перевищила 440 осіб

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Повені в Індії
Повені в Індії / The Indian Express

Кількість загиблих в результаті сильних дощів і викликаних ними паводків в індійському штаті Керала досягла 445 осіб, ще 15 вважаються зниклими без вісти.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Число евакуйованих склало 800 тисяч осіб, а понад 5 тисяч осіб перебувають у пунктах тимчасового розміщення.

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У затоплених районах рівень води перевищує 60 см. Рух машин по дорогах заблоковано. При цьому дощі тривають, але вже з меншою інтенсивністю, ніж раніше.

Нагадаємо, через зливи і повені на півдні Індії у штаті Керала понад 1 мільйон людей залишили свої будинки і були переміщені в табори для біженців.

У зв'язку з повенями уряд штату закликав людей не ігнорувати розпорядження про евакуацію. Враховуючи прогнози погоди в регіоні, місцевий аеропорт закрили до 26 серпня. Раніше в Індії вже ввели режим надзвичайного стану.

Теги: Надзвичайні ситуації Жертви Індія
Джерело: 24 Канал
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