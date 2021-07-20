Разрушительные селевые потоки сошли в Таджикистане: среди погибших дети – видео

В Таджикистане от разрушительных селевых потоков погибли по меньшей мере 9 человек. Трагические случаи произошли в Согдийской области.

Стихия наделала беды сразу в нескольких поселениях на северо-западе страны. Разрушительные последствия зафиксировали в городе Пенджикент и в районе Айни и Мастчох.

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Очевидцы опубликовали в сети жуткие кадры разрушительных селевых потоков, сошедших в кишлаках (сельское поселение) Вашан, Даштии Козе, Рузе Обнок и Киштудаки Поен.

По словам жителей села Вашан, в Айнинскому районе, мощные сели разрушили ряд домов и дорог. Потоком сносило автомобили и скот.

Что известно о жертвах

По предварительным данным, среди жертв стихии – 4 детей. Спасателям удалось найти тела 7 погибших, поиски еще 2 продолжаются.

Некоторые из жертв на момент схода селевых потоков находились на летних пастбищах. У них не было возможности спастись.

В Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны страны пока не называли точное количество жертв.

Селевые потоки сошли на западе Таджикистана: смотрите видео

В Таджикистане произошло землетрясение

Ранее в июле на территории Таджикистана зафиксировали землетрясение. Сила подземных толчков в его эпицентре достигала 5 – 6 баллов. К сожалению, 5 человек погибли. 2 детей получили ранения, их госпитализировали. Эпицентр землетрясения находился в 165 километрах северо-восточнее Душанбе, столицы страны.