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      Разрушительный шторм на Филиппинах: число жертв значительно возросло

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      Шторм на Филиппинах
      Шторм на Филиппинах / CNN

      Мощный шторм на Филиппинах вызвал наводнения и оползни. Число погибших в результате природных катаклизмов возросло до 85 человек, 20 человек числятся пропавшими без вести.

      Об этом сообщает The Tribune.

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      Напомним, мощный тропический циклон "Усман" пришел на Филиппины в пятницу, 30 декабря. Стихия, которая сопровождалась мощными грозами, ливнями и штормовыми ветрами, нанесла значительный ущерб сельскому хозяйству Филиппин. Сейчас не менее 100 районов страны затоплены, а 41 дорога и 3 моста недоступны.

      Вследствие чрезвычайной ситуации пострадали 190 тысяч человек. В специальных приютах, созданных в центральных и северных регионах страны, находились только 25 тысяч человек.

      Отметим, что Филиппины атакуют от 15 до 20 тайфунов ежегодно во время дождливого или муссонного сезона, который обычно начинается в мае или июне и заканчивается в ноябре или декабре.

      Теги: Чрезвычайное происшествие Жертвы Стихийный бедствия Филиппины
      Источник: 24 Канал
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