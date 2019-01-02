Руйнівний шторм на Філіппінах: кількість жертв значно зросла

Потужний шторм на Філіппінах спричинив повені та зсуви ґрунту. Кількість загиблих через природні катаклізми зросла до 85 осіб, 20 людей вважають зниклими безвісти.

Про це повідомляє The Tribune.

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Нагадаємо, потужний тропічний циклон "Усман" прийшов на Філіппіни у п'ятницю, 30 грудня. Стихія, яка супроводжувалась потужними грозами, зливами та штормовими вітрами, завдала значних збитків сільському господарству Філіппін. Наразі щонайменше 100 районів країни затоплено, а 41 дорога і 3 мости недоступні.

Внаслідок надзвичайної ситуації постраждали 190 тисяч людей. У спеціальних притулках, створених у центральних і північних регіонах країни, перебували тільки 25 тисяч людей.

Зазначимо, що Філіппіни атакують від 15 до 20 тайфунів щороку під час дощового або мусонного сезону, який зазвичай починається в травні або червні і закінчується в листопаді або грудні.