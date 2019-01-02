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      Руйнівний шторм на Філіппінах: кількість жертв значно зросла

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      Шторм на Філіппінах
      Шторм на Філіппінах / CNN

      Потужний шторм на Філіппінах спричинив повені та зсуви ґрунту. Кількість загиблих через природні катаклізми зросла до 85 осіб, 20 людей вважають зниклими безвісти.

      Про це повідомляє The Tribune

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      Нагадаємо, потужний тропічний циклон "Усман" прийшов на Філіппіни у п'ятницю, 30 грудня. Стихія, яка супроводжувалась потужними грозами, зливами та штормовими вітрами, завдала значних збитків сільському господарству Філіппін. Наразі щонайменше 100 районів країни затоплено, а 41 дорога і 3 мости недоступні.

      Внаслідок надзвичайної ситуації постраждали 190 тисяч людей. У спеціальних притулках, створених у центральних і північних регіонах країни, перебували тільки 25 тисяч людей. 

      Зазначимо, що Філіппіни атакують від 15 до 20 тайфунів щороку під час дощового або мусонного сезону, який зазвичай починається в травні або червні і закінчується в листопаді або грудні. 

      Теги: Надзвичайні ситуації Філіппіни Стихійні лиха Жертви
      Джерело: 24 Канал
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