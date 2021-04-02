Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в Украине могут ввести режим чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Однако, по его словам, такое предложение должна сначала поступить от Кабинета Министров.

Разумков отметил, что Рада будет реагировать на ситуацию с коронавирусом в Украине, если Кабмин предоставит предложение о введении чрезвычайного положения, а президент издаст указ.

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Председатель парламента пояснил, что, согласно законодательству, чрезвычайное положение вводят по такой процедуре:

Кабинет Министров подает предложение на введение ЧП.

Предложение рассматривает президент Украины и после этого подписывает указ.

И в течение двух суток, а как показывает практика, это происходит раньше, парламент должен собраться и проголосовать за этот указ в стенах Верховной Рады. Исходя из сегодняшней ситуации, соответствующей информации ни от президента, ни от Кабинета Министров не поступало,

– заметил Разумков.

Глава Минздрава Максим Степанов ранее заявил, что пока не рассматривается вопрос введения комендантского часа. Однако эта мера может быть введена после введения чрезвычайного положения в Украине. Единственное, что нужно, чтобы люди соблюдали те ограничения, которые уже ввели.

Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Украине