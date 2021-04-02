Разумков допустил введение чрезвычайного положения в Украине из-за COVID-19
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в Украине могут ввести режим чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Однако, по его словам, такое предложение должна сначала поступить от Кабинета Министров.
Источник:"Наш"
Разумков отметил, что Рада будет реагировать на ситуацию с коронавирусом в Украине, если Кабмин предоставит предложение о введении чрезвычайного положения, а президент издаст указ.
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Председатель парламента пояснил, что, согласно законодательству, чрезвычайное положение вводят по такой процедуре:
- Кабинет Министров подает предложение на введение ЧП.
- Предложение рассматривает президент Украины и после этого подписывает указ.
И в течение двух суток, а как показывает практика, это происходит раньше, парламент должен собраться и проголосовать за этот указ в стенах Верховной Рады. Исходя из сегодняшней ситуации, соответствующей информации ни от президента, ни от Кабинета Министров не поступало,
– заметил Разумков.
Глава Минздрава Максим Степанов ранее заявил, что пока не рассматривается вопрос введения комендантского часа. Однако эта мера может быть введена после введения чрезвычайного положения в Украине. Единственное, что нужно, чтобы люди соблюдали те ограничения, которые уже ввели.
Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Украине
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых больных коронавирусом – 19 893 случая. Всего по состоянию на 2 апреля в стране зафиксировано 1 711 630 инфицированных.
- В ряде областей ситуация критическая. К примеру, на Хмельнитчине мест для новых больных COVID-19 в больницах почти нет.
- В 22 регионах Украины показатель госпитализаций больных коронавирусом превышен. Но красный уровень эпидемической опасности ввели в 10 областях и Киеве.
- Ранее в правительстве сообщали: если в Украине большинство областей станут "красными", в стране введут сплошной локдаун.
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