Соціологічна група "Рейтинг" провела чергове опитування. Цю організацію наша редакція вважає адекватною, тому що вона дає об'єктивну картинку.

К теме "Слуги народа" и несуществующая партия Разумкова: в Раду могут пройти 7 партий

Старі політики, як Порошенко, Бойко і Тимошенко зберігають свою підтримку за допомогою свого залізобетонного ідеологічного електорату. Їхня підтримка не росте, бо старі обличчя вже не цікаві в суспільстві.

Зверніть увагу! Згідно з новим президентським рейтингом, підтримка Юрія Бойка – 11%, Юлії Тимошенко – 10,8%, а Дмитра Разумкова – 8,8%.

Чому Зеленський втрачає рейтинг

Зеленський логічно втрачає рейтинг.

По-перше, це традиційно відбувається в період осені-зими, коли на носі у нас платіжки за опалення.

По-друге, це закономірність суспільства – спочатку ми заносимо людину на Банкову на руках, а за пів її строку вже звинувачуємо у всіх бідах.

Зараз Зеленському складно переконувати нас із вами в тому, що він все робить правильно.

Дивіться "Такі справи" з Єгором Скоріною на 24 каналі: відео

Водночас Разумкову легше наростити зараз рейтинг на критиці Зеленського. Ексспікер зараз може збудувати собі електорат на розчарованих прихильниках Зеленського і швидко обійти старих політиків.

Читайте также Следующим президентом может стать совершенно новый человек, – Солонтай

Чи складе Разумков конкуренцію Зеленському

Це складно. Патріотичний виборець скоріше буде на стороні чинного президента, який прибрав канали Медведчука, а не на боці політика, який від такого рішення утримався. Електорат Разумкова можна назвати так: ті, хто розчарований нинішньою владою.

Що потрібно зробити Зеленському, аби точно утриматись в кріслі президента? Побороти Ахметова, адже так він вдарить майже по всіх своїх конкурентах одночасно. Цього поки не сталось.