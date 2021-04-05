Дмитрий Разумков заявил, что не обсуждал с нардепом Анной Колесник ее скандальное сообщение. Во время заседания Верховной Рады в частной переписке политик заметила, что "надо валить из этой страны".

Спикер Разумков в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что вопрос нардепа Колесник не обсуждали на заседании фракции.

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Но еще раз повторяю и для себя, и для коллег – всегда надо думать, о чем ты говоришь, о чем пишешь, ведь это может попасть в СМИ и не всегда будет положительно воспринято,

– отметил Разумков.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже извинился за скандальную переписку нардепа от "Слуги народа" Анны Колесник.

Политик заверил украинцев, что никто из страны "сваливать" не будет. Все будут работать в интересах страны и защищать интересы Украины.

Скандал с Колесник: главное