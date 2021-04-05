"Надо валить из этой страны": Разумков прокомментировал скандальную переписку парламентера
Дмитрий Разумков заявил, что не обсуждал с нардепом Анной Колесник ее скандальное сообщение. Во время заседания Верховной Рады в частной переписке политик заметила, что "надо валить из этой страны".
Источник:24 канал
Спикер Разумков в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что вопрос нардепа Колесник не обсуждали на заседании фракции.
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Но еще раз повторяю и для себя, и для коллег – всегда надо думать, о чем ты говоришь, о чем пишешь, ведь это может попасть в СМИ и не всегда будет положительно воспринято,
– отметил Разумков.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уже извинился за скандальную переписку нардепа от "Слуги народа" Анны Колесник.
Политик заверил украинцев, что никто из страны "сваливать" не будет. Все будут работать в интересах страны и защищать интересы Украины.
Скандал с Колесник: главное
- В Верховной Раде 30 марта выступал Руслан Хомчак. В это время нардеп от "Слуги народа" Анна Колесник переписывалась с мужчиной по имени "Стас"
- В одном из сообщений политик сообщила собеседнику: "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны".
- Впоследствии политик подчеркнула, что любит свою страну и имела в виду лишь путешествие на майские праздники.
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