Дмитро Разумков заявив, що не обговорював з нардепкою Анною Колісник її скандальне повідомлення. Під час засідання Верховної Ради у приватній переписці політикиня зауважила, що "треба валити з цієї країни".

Спікер Разумков в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що питання нардепки Колісник не обговорювали на засіданні фракції.

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Але ще раз повторюю і для себе, і для колег – завжди треба думати, про що ти говориш, про що пишеш, адже це може потрапити в ЗМІ і не завжди буде позитивно сприйнято,

– наголосив Разумков.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вже вибачився за скандальне листування нардепки від "Слуги Народу" Анни Колісник.

Політик запевнив українців, що ніхто з країни "звалювати" не буде. Усі працюватимуть на користь країни та захищатимуть інтереси України.

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