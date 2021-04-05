"Треба валити з цієї країни": Разумков прокоментував скандальне листування парламентарки
Дмитро Разумков заявив, що не обговорював з нардепкою Анною Колісник її скандальне повідомлення. Під час засідання Верховної Ради у приватній переписці політикиня зауважила, що "треба валити з цієї країни".
Джерело:24 канал
Спікер Разумков в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що питання нардепки Колісник не обговорювали на засіданні фракції.
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Але ще раз повторюю і для себе, і для колег – завжди треба думати, про що ти говориш, про що пишеш, адже це може потрапити в ЗМІ і не завжди буде позитивно сприйнято,
– наголосив Разумков.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вже вибачився за скандальне листування нардепки від "Слуги Народу" Анни Колісник.
Політик запевнив українців, що ніхто з країни "звалювати" не буде. Усі працюватимуть на користь країни та захищатимуть інтереси України.
Скандал з Колісник: головне
- У Верховній Раді 30 березня виступав Руслан Хомчак. В цей час нардепка від "Слуги народу" Анна Колісник листувалася з чоловіком на ім'я "Стас"
- В одному з повідомлень політикиня повідомила співрозмовнику: "ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни".
- Згодом політикиня наголосила, що любить свою країну і мала на увазі лише подорож на травневі свята.
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