Разумков во второй раз заболел коронавирусом: как будет работать спикер

Спикер Верховной Рады заболел коронавирусом. Дмитрий Разумков рассказал, что болезнь помог выявить тест на COVID-19.

Дмитрий Разумков впервые заболел COVID-19 в ноябре 2020 года. О втором заражении спикер Рады написал в фейсбуке 10 сентября.

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Разумков заболел коронавирусом

Дмитрий Разумков написал, мол: "Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями – это невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую".

Сегодня, например, (речь о 10 сентября – 24 канал) такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня,

– заверил Разумков.

Политик объяснил, что он планировал 11 сентября участвовать в Ялтинской европейской стратегии, где должен дискутировать на тему верховенства права в Украине.

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Спикер Верховной Рады объяснил, что не сможет посетить Ялтинскую европейскую стратегию лично, однако поблагодарил организаторов за четкую позицию в вопросе противодействия пандемии, которая и позволила ему выявить болезнь. Также политик отметил, что "явных симптомов не было".

Надеюсь, что смогу выступить онлайн,

– написал Разумков.

Добавил также, что находиться на самоизоляции и определенное время будет работать дистанционно. Объяснил, что чувствует себя хорошо. Он призвал всех беречь себя и помнить, что COVID-19 не исчез.

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