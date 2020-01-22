Разумков назвал условие пересмотра зарплат народных депутатов

Пересматривать заработную плату чиновникам и народным депутатам в Украине нужно только тогда, когда они покажут эффективность своей работы. Поэтому сейчас вопрос о повышении зарплат парламентариям не рассматривается.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в Херсоне, передает Укринформ.

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"Покажем эффективность – надо будет приходить к людям и говорить: вот показатель нашей работы, давайте пересматривать заработные платы. Сегодня, я думаю, вопрос пока так не стоит", – подчеркнул спикер.

По его словам, сейчас зарплата нардепов привязана к прожиточному минимуму, поэтому по сравнению с прошлым годом она выросла примерно на 3 тысячи гривен.

Председатель ВРУ добавил, что народные депутаты сами понимали, на какой уровень зарплаты они идут в парламент. Кому-то из них этого может быть мало, а кому-то много. Однако, по мнению Разумкова, их заработную плату стоит сравнивать с зарплатами простых украинцев – учителей или врачей.

Всем бы хотелось получать больше, однако, если мы будем сравнивать, сколько будут получать наши граждане, сколько получает врач, учитель, воспитатель, у меня лично язык не повернется говорить о том, что надо увеличивать зарплату народному депутату или чиновнику,

– подчеркнул Разумков.

Почему возник скандал с зарплатами нардепов и министров?

Официально в Украине зарплаты министров и чиновников составляют в среднем от 20 до 40 тысяч гривен. Правда, украинские чиновники имеют право получать премии и различные надбавки. Следовательно, суммы их зарплат могут вырасти в десятки раз.

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Так, в январе стало известно, что благодаря премиям и надбавкам украинские чиновники получили рекордные зарплаты в конце 2019 года.

Глава МВД Арсен Аваков получил почти 150 тысяч гривен в декабре. Его заместитель Сергей Яровой заработал почти 94 тысячи гривен.

Министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630% премии – это 236 тысяч гривен.

Не обошлись без огромных зарплат и руководители Минкульта. Больше всего в декабре выплатили государственном секретару ведомства Ростиславу Карандееву – 497 тысяч 709 гривен. Глава министерства Владимир Бородянский заработал значительно меньше – 112 тысяч 904 гривен.

Что касается зарплаты народных депутатов – то ее размер в среднем 40 тысяч гривен. Однако парламентарии также имеют разные надбавки.

Тем временем зарплаты простых украинцев значительно ниже. С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4 723 гривны, а средняя заработная плата – 10 687 гривен.



Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / Инфографика 24 канала