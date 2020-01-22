17:03
22 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: У Лукашенко дух Моисея. Подарок для Кима
      Вєсті Кремля
      22:12, 21 января
      Вести.UA: Дорогой портрет Зеленского в Баканова. Венедиктова намела нового помощника
      Вєсті.UA
      19:30, 21 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Разумков назвал условие пересмотра зарплат народных депутатов

      97 Читати новину українською
      Разумков прокомментировал вероятность повышения зарплат нардепам / Фото 24 канала

      Пересматривать заработную плату чиновникам и народным депутатам в Украине нужно только тогда, когда они покажут эффективность своей работы. Поэтому сейчас вопрос о повышении зарплат парламентариям не рассматривается.

      Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в Херсоне, передает Укринформ.

      Интересно: Зарплаты чиновников: сколько должен получать чиновник и какие оклады в ЕС

      "Покажем эффективность – надо будет приходить к людям и говорить: вот показатель нашей работы, давайте пересматривать заработные платы. Сегодня, я думаю, вопрос пока так не стоит", – подчеркнул спикер.

      По его словам, сейчас зарплата нардепов привязана к прожиточному минимуму, поэтому по сравнению с прошлым годом она выросла примерно на 3 тысячи гривен.

      Председатель ВРУ добавил, что народные депутаты сами понимали, на какой уровень зарплаты они идут в парламент. Кому-то из них этого может быть мало, а кому-то много. Однако, по мнению Разумкова, их заработную плату стоит сравнивать с зарплатами простых украинцев – учителей или врачей.

      Всем бы хотелось получать больше, однако, если мы будем сравнивать, сколько будут получать наши граждане, сколько получает врач, учитель, воспитатель, у меня лично язык не повернется говорить о том, что надо увеличивать зарплату народному депутату или чиновнику,
      – подчеркнул Разумков.

      Почему возник скандал с зарплатами нардепов и министров?

      Официально в Украине зарплаты министров и чиновников составляют в среднем от 20 до 40 тысяч гривен. Правда, украинские чиновники имеют право получать премии и различные надбавки. Следовательно, суммы их зарплат могут вырасти в десятки раз.

      Узнайте больше: Почему нардепам не стоит повышать зарплату: мнение эксперта

      Так, в январе стало известно, что благодаря премиям и надбавкам украинские чиновники получили рекордные зарплаты в конце 2019 года.

      • Глава МВД Арсен Аваков получил почти 150 тысяч гривен в декабре. Его заместитель Сергей Яровой заработал почти 94 тысячи гривен.
      • Министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630% премии – это 236 тысяч гривен.
      • Не обошлись без огромных зарплат и руководители Минкульта. Больше всего в декабре выплатили государственном секретару ведомства Ростиславу Карандееву – 497 тысяч 709 гривен. Глава министерства Владимир Бородянский заработал значительно меньше – 112 тысяч 904 гривен.

      Что касается зарплаты народных депутатов – то ее размер в среднем 40 тысяч гривен. Однако парламентарии также имеют разные надбавки.

      Тем временем зарплаты простых украинцев значительно ниже. С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4 723 гривны, а средняя заработная плата – 10 687 гривен.

      рівень зарплат українців
      Средняя зарплата украинцев за последние 6 лет / Инфографика 24 канала

      Налог на недвижимость 2020: когда и сколько надо заплатить
      сегодня
      23189
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Зарплата Дмитрий Разумков
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:41 Налог на недвижимость 2020: когда и сколько надо заплатить
      23189
      сегодня , 16:21 Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг
      29762
      21 января , 15:37 Украинская красавица дала мастер-класс игры в покерном хедз-апе
      591
      сегодня , 15:57 Канал для Донбасса: мы по-разному видим процесс его реализации
      Олена Трибушна 412
      сегодня , 15:30 Кто может быть после Путина
      Павло Казарін 284
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук