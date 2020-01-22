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      Разумков назвав умову перегляду зарплат народних депутатів

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      Разумков прокоментував ймовірність підвищення зарплат нардепам / Фото 24 каналу

      Переглядати заробітну плату чиновникам і народним депутатам в Україні треба лише тоді, коли вони покажуть ефективність своєї роботи. Тому наразі питання про підвищення зарплат парламентарям не розглядається.

      Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу у Херсоні, передає Укрінформ.

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      "Покажемо ефективність – треба буде приходити до людей і казати: отакий показник нашої роботи, давайте переглядати заробітні плати. Сьогодні, я думаю, питання поки так не стоїть", – наголосив спікер.

      За його словами, наразі зарплата нардепів прив’язана до прожиткового мінімуму, тому у порівнянні з минулим роком вона зросла приблизно на 3 тисячі гривень.

      Голова ВРУ додав, що народні депутати самі розуміли, на який рівень зарплати вони йдуть у парламент. Комусь з них це може бути замало, а комусь забагато. Проте, на думку Разумкова, їх заробітну плату варто порівнювати з зарплатами простих українців – вчителів чи лікарів.

      Всім би хотілось отримувати більше, однак, якщо ми будемо порівнювати, скільки будуть отримувати наші громадяни, скільки отримує лікар, вчителька, вихователь, у мене особисто язик не повернеться казати про те, що треба збільшувати зарплату народному депутату або чиновнику,
      – підкреслив Разумков.

      Чому виник скандал з зарплатами нардепів і міністрів?

      Офіційно в Україні зарплати міністрів і посадовців становлять у середньому від 20 до 40 тисяч гривень. Щоправда, українські чиновники мають право ще отримувати премії та різні надбавки. Відтак, суми їхніх зарплат можуть зрости у десятки разів.

      Дізнайтеся більше: Чому нардепам не варто підвищувати зарплату: думка експерта

      Так, у січні стало відомо, що завдяки преміям і надбавкам українські посадовці отримали рекордні зарплати наприкінці 2019 року.

      • Глава МВС Арсен Аваков отримав майже 150 тисяч гривень у грудні. Його заступник Сергій Яровий заробив майже 94 тисячі гривень.
      • Міністру економіки Тимофію Милованову в листопаді нарахували 1630% премії – це 236 тисяч гривень.
      • Не обійшлися без величезних зарплат і керівники Мінкульту. Найбільше у грудні виплатили державному секретарю відомства Ростиславу Карандєєву – 497 тисяч 709 гривень. Голова міністерства Володимир Бородянський заробив значно менше – 112 тисяч 904 гривень.

      Щодо зарплати народних депутатів – то її розмір в середньому 40 тисяч гривень. Проте парламентарі також мають різні надбавки.

      Тим часом зарплати простих українців значно нижчі. З 1 січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4 723 гривні, а середня заробітня плата – 10 687 гривень.

      рівень зарплат українців
      Середня зарплата українців за останні 6 років / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Зарплата Дмитро Разумков
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