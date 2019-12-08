Разумков объяснил, почему "насильник" Иванисов до сих пор в Раде

Никакие законы или юридические нормы не позволяют лишить депутатского мандата "насильника" из "Слуги народа" Романа Иванисов. Из фракции и партии его исключили, но из парламента он может уйти только добровольно.

Такое мнение высказал спикер Верховной Рады Украины и экс-глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью Дмитрию Гордону в субботу, 7 декабря.

Напомним, 25 ноября "насильника" Иванисов исключили из фракции и партии "Слуга народа"

Иванисова "убрать" невозможно. С юридической точки зрения уйти его заставить никто не может: ни я, ни парламент,

– сказал Разумков.

Рядом с этим спикер Рады отметил, что, по его личному мнению было бы правильно, если бы Иванисов ушел из Рады. Ведь этот скандал "бьет по нам всем и с точки зрения профессиональной, и с точки зрения политической, и с точки зрения – просто по-человечески".

При этом Разумков добавил, что ранее "найти эту информацию было невозможно", ибо "даже когда вы делаете запрос, то получаете ту справку, которую нам и показали – это же погашенная судимость, она нигде не "светится".

Прямая речь Разумкова, видео:

Скандал вокруг Иванисова: главное

В Раду IX созыва Иванисов прошел по мажоритарному округу в Ровенской области от "Слуги народа".

В Раде он стал членом Комитета по вопросам антикоррупционной политики.

В сети появилась информация, что в 1996 году Романа Иванисова осудили за изнасилование.

Прокурор Рябошапка заявил, что судимость Иванисова погашена, поэтому он имеет право быть депутатом.

Впоследствии пресс-служба ГПУ заявила, что проверка подтверждения погашенной судимости Иванисова не окончена.

В конце концов Иванисова исключили из пропрезидентской партии именно из-за скандала, что обрел широкую огласку.

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