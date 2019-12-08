Разумков пояснив, чому "гвалтівник" Іванісов досі в Раді

Жодні закони чи юридичні норми не дають змоги позбавити депутатського мандатата "гвалтівника" зі "Слуги народу" Романа Іванісова. З фракції та партії його виключили, але з парламенту він може піти тільки добровільно.

Таку думку висловив спікер Верховної Ради України та ексголова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков у інтерв'ю Дмитру Гордону в суботу, 7 грудня.

Нагадаємо, 25 листопада "гвалтівника" Іванісова виключили з фракції та партії "Слуга народу"

Іванісова "прибрати" неможливо. З юридичної точки зору піти його змусити ніхто не може: ні я, ні парламент,

– сказав Разумков.

Поруч з цим спікер Ради зазначив, що, на його особисту думку, було б правильно, якби Іванісов пішов з Ради. Адже цей скандал "б'є по нас усіх і з точки зору професійної, і з точки зору політичної, і з точки зору – просто по-людськи".

При цьому Разумков додав, що раніше "знайти цю інформацію було неможливо", бо "навіть коли ви робите запит, то отримуєте ту довідку, яку нам і показали – це ж погашена судимість, вона ніде не "світиться".

Пряма мова Разумкова, відео:

Скандал навколо Іванісова: головне

До Ради IX скликання він пройшов завдяки перемозі в мажоритарному окрузі №153 (Рівненська область), його висувала партія "Слуга народу". Окрім цього став членом Комітету Ради з питань антикорупційної політики. Однак нещодавно його виключили з пропрезидентської партії через гучний скандал.

У мережі з'явилася інформація, що у 1996 році Романа Іванісова засудив Запорізький обласний суд до 3,6 року позбавлення волі – за зґвалтування неповнолітньої у неприродний спосіб. Тоді йому було 17 років. Утім, його судимість начебто погашена, тому він має право бути народним депутатом.\

Згодом пресслужба ГПУ спростувала цю заяву Рябошапки. Натомість у ГПУ сказали, що інформація щодо підтвердження погашеної судимості Іванісова не є підтвердженою. Перевірка наразі триває.

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