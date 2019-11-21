Разумков пообещал запустить процесс подготовки закона об особом статусе Донбасса

Встреча лидеров стран "большой нормандский четверки" – Украины, Германии, Франции и России – должна разморозить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. Со своей стороны ВРУ будет пытаться как можно быстрее начать готовить закон об особом статусе Донбасса. На все это надеется глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

О визите главы ВРУ в Мариуполь и общения с экипажем морской охраны судна "Донбасс" сообщила пресс-служба Рады.

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Разумков поблагодарил военнослужащих за службу на защите государства и пообещал, что "государство также приложит максимум усилий для того, чтобы наконец наступил мир и мы вернули свои территории".

Вместе с этим спикер ответил на вопросы журналистов, главные из которых касались предстоящей встречи в нормандском формате, запланированной на 9 декабря.

► Разумков назвал ключевой проблемой региона и Украины в целом вооруженный конфликт: "Это проблема всего цивилизованного мира, который сегодня понимает, что фактически мы форпост".

► О законе об особом статусе Донбасса: "Времени на его разработку немного, но я уверен, что Верховная Рада приложит максимум усилий для того, чтобы этот процесс запустить".

Именно от Нормандской встречи многие ожидают тех изменений, которые позволят выйти из той замороженной ситуации, которую мы с вами наблюдаем и в формате "Минска", и в нормандском формате уже несколько лет,

- подытожил Разумков.



Разумков в Мариуполе / Фото ВРУ

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