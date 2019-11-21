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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Разумков пообіцяв запустити процес підготовки закону про особливий статус Донбасу

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      Дмитро Разумков, голова ВРУ / pravda.com

      Зустріч лідерів країн "нормандське четвірки" – України, Німеччини, Франції та Росії – повинна розморозити переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зі свого боку ВРУ намагатиметься якомога швидше почати готувати закон про особливий статус Донбасу. На все це сподівається голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

      Про візит голови ВРУ до Маріуполя та спілкування з екіпажем морської охорони судна "Донбас" повідомила пресслужба Ради.

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      Разумков подякував військовослужбовцям за службу на захисті держави і пообіцяв, що "держава також докладе максимум зусиль для того, щоб нарешті наступив мир і ми повернули свої території".

      Поруч з цим спікер відповів на запитання журналістів, головні з яких стосувалися майбутньої зустрічі у нормандському форматі, запланованої на 9 грудня.

      ► Разумков назвав ключовою проблемою регіону і України загалом збройний конфлікт: "Це проблема усього цивілізованого світу, який сьогодні розуміє, що фактично ми є форпостом".

      ► Щодо закону про особливий статус Донбасу: "Часу на його розробку небагато, але я впевнений, що Верховна Рада докладе максимум зусиль для того, аби цей процес запустити".

      Саме від Нормандської зустрічі багато хто очікує тих змін, які дозволять вийти з тієї замороженої ситуації, яку ми з вами спостерігаємо і у форматі "Мінська", і у нормандському форматі вже декілька років,
      – підсумував Разумков.

      Разумков
      Разумков у Маріуполі / Фото ВРУ

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Дмитро Разумков Нормандський формат Законодавство Верховна Рада
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