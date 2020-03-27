Разумков рассказал о работе антикризисного штаба и изменениях в бюджет

При Верховной Раде создали антикризисный штаб, который поможет Украине выйти из кризиса, спровоцированного распространением коронавируса. Для этого, изменения внесут в частности в бюджет. Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока не готов говорить о конкретных цифрах.

О вопросах, которые будут рассматриваться на внеочередном заседании Рады, рассказал председатель парламента Дмитрий Разумков после заседания фракции "Слуга народа".

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Он заявил, что при Верховной Раде создали антикризисный штаб, который возглавил премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам Разумкова, штаб готовит законопроекты, которые помогут Украине выйти из кризиса, спровоцированного ситуацией с коронавирусом.

Рада готова максимально помогать и правительству и другим учреждениям, чтобы уменьшить тот удар, который наносит коронавирус,

– отметил спикер парламента.

Он добавил, что уже второй день продолжаются заседания нардепов, представителей Кабмина.

Однако деталей того, как планируют изменить расходы бюджета, Разумков не рассказал. "Надо дождаться конечного документа и тогда комментировать", – заявил председатель Рады.

Кроме того, Разумков отметил, что согласительный совет парламента рассмотрит внесение на повестку дня внеочередного заседания законопроекты о рынке земли и невозврате банков бывшим владельцам. Оба документа зарегистрированы в Раде.

Обратите внимание! Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.

На заседании Рады депутаты в первую очередь должны рассмотреть следующие вопросы:

возможность работы парламента в онлайн-режиме;

изменения в бюджет;

законопроект о рынке земли.



Чрезвычайная ситуация в Украине / Инфографика 24 канала

