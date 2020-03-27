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      Разумков рассказал о работе антикризисного штаба и изменениях в бюджет

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      Разумков об изменениях в бюджет и антикризисном штабе / tsn.ua

      При Верховной Раде создали антикризисный штаб, который поможет Украине выйти из кризиса, спровоцированного распространением коронавируса. Для этого, изменения внесут в частности в бюджет. Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока не готов говорить о конкретных цифрах.

      О вопросах, которые будут рассматриваться на внеочередном заседании Рады, рассказал председатель парламента Дмитрий Разумков после заседания фракции "Слуга народа". 

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      Он заявил, что при Верховной Раде создали антикризисный штаб, который возглавил премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам Разумкова, штаб готовит законопроекты, которые помогут Украине выйти из кризиса, спровоцированного ситуацией с коронавирусом.

      Рада готова максимально помогать и правительству и другим учреждениям, чтобы уменьшить тот удар, который наносит коронавирус,
      – отметил спикер парламента.

      Он добавил, что уже второй день продолжаются заседания нардепов, представителей Кабмина.

      Однако деталей того, как планируют изменить расходы бюджета, Разумков не рассказал. "Надо дождаться конечного документа и тогда комментировать", – заявил председатель Рады.

      Кроме того, Разумков отметил, что согласительный совет парламента рассмотрит внесение на повестку дня внеочередного заседания законопроекты о рынке земли и невозврате банков бывшим владельцам. Оба документа зарегистрированы в Раде.

      Обратите внимание! Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.

      На заседании Рады депутаты в первую очередь должны рассмотреть следующие вопросы:

      • возможность работы парламента в онлайн-режиме;
      • изменения в бюджет;
      • законопроект о рынке земли.

      НС в Україні
      Чрезвычайная ситуация в Украине / Инфографика 24 канала
       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Дмитрий Разумков Рынок земли Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Банки Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Бюджет Верховная Рада
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