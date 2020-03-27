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      Разумков розповів про роботу антикризового штабу та зміни до бюджету

      - Читать новость на русском
      Разумков про зміни у бюджет та антикризовий штаб / tsn.ua

      При Верховній Раді створили антикризовий штаб, який допоможе Україні вийти з кризи, спровокованої поширенням коронавірусу. Для цього, зміни внесуть зокрема до бюджету. Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що наразі не готовий говорити про конкретні цифри.

      Про питання, які можуть розглядатимуть на позачерговому засіданні Ради, розповів голова парламенту Дмитро Разумков після засідання фракції" Слуга народу ".

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      Він заявив, що при Верховній Раді створили антикризовий штаб, який очолив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За словами Разумкова, штаб готує законопроєкти, які допоможуть Україні вийти з кризи, спровокованої ситуацією з коронавірусом.

      Рада готова максимально допомагати та уряду й іншим установам, щоб зменшити той удар, який наносить коронавірус,
      зазначив спікер парламенту.

      Він додав, що вже другий день тривають засідання нардепів, представників Кабміну.

      Однак деталей того, як саме планують змінити витрати бюджету, Разумков не розповів. "Треба дочекатися кінцевого документа і тоді коментувати", – заявив голова Ради.

      Крім того, Разумков наголосив, що погоджувальна рада парламенту розгляне внесення до порядку денного позачергового засідання законопроєкти про ринок землі й неповернення банків колишнім власникам. Обидва документи зареєстровані у Раді.

      Зверніть увагу! Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня.

      На засіданні Ради депутати насамперед мають розглянути такі питання:

      • можливість роботи парламенту в онлайн-режимі; 
      • зміни до бюджету;
      • законопроєкт про ринок землі.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Дмитро Разумков Ринок землі Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Банки Бюджет Верховна Рада
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