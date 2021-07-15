Это принципиальная вещь, – Разумков призвал лишать мандатов депутатов-прогульщиков

Дмитрий Разумков заявил, что нардепов-нарушителей целесообразно лишать мандатов за прогулы. Также он призвал доработать и повторно направить в КСУ соответствующий законопроект.

Соответствующее заявление Дмитрий Разумков сделал в эфире канала "Громадське". Речь идет о пренебрежении обязанностями и прогулах пленарных заседаний.

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За прогулы надо забирать мандат

Он заверил, что это "принципиальная вещь, которую, так или иначе, надо будет сделать". Речь идет о кнопкодавстве и прогулах.

Надеюсь, когда снова нормально заработает Конституционный Суд, мы повторно будем обращаться. В свое время уже были направлены соответствующие законопроекты,

– заявил глава парламента.

Он вспомнил, что тогда получили отрицательное заключение КС. В то же время Дмитрий Разумков считает, что лишение мандата за неисполнение обязанностей должно быть предусмотрено в Конституции.

Чтобы не тратить деньги из госбюджета

Я считаю, что не стоит тратить средства налогоплательщиков, если ты не можешь найти времени на выполнение обязанностей народного депутата,

– сказал Разумков.

Он также вспомнил, что КС также:

предоставил отрицательный вывод к законопроекту, который предполагал внесение изменений в закон и позволил бы лишать мандата за неперсональное голосование в Раде.

В то же время он заявил, что проблему неперсонального голосования можно решить путем введения уголовной ответственности за такие действия.

Что известно о проекте закона

Владимир Зеленский в 2019 году подал в Раду проект № 1027 закона о лишении депутатов мандата за кнопкодавство и прогулы. Там говорилось об изменениях в статью 81 Конституции о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

КС должен был рассмотреть проект закона. Впоследствии там заявили, что такая инициатива противоречит статье Конституции о том, что она не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина.