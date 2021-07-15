Відповідну заяву Дмитро Разумков зробив в ефірі каналу Hromadske. Мовиться про нехтування обов'язками та прогули пленарних засідань.

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Разумков заявив, що за прогули варто забирати мандат

Він запевнив, що це "принципова річ, яку, так чи інакше, треба буде зробити". Мовиться про кнопкодавство та прогули.

Сподіваюся, коли знову нормально запрацює Конституційний Суд, ми повторно будемо звертатися. Свого часу вже були направлені відповідні законопроєкти,

– заявив глава парламенту.

Він пригадав, що тоді отримали негативний висновок КС. Натомість Дмитро Разумков вважає, що позбавлення мандату за невиконання обов'язків має бути передбачено в Конституції.

Щоб не витрачати гроші з держбюджету

Я вважаю, що не варто витрачати кошти платників податків, якщо ти не можеш знайти часу на виконання обов'язків народного депутата,

– сказав Разумков.

Він також пригадав, що КС також:

надав негативний висновок до законопроєкту, що передбачав внесення змін до закону та дозволив би позбавляти мандата за неперсональне голосування в Раді.

Водночас він заявив, що проблему неперсонального голосування вирішити запровадження кримінальної відповідальності за такі дії та сенсорної кнопки при голосуваннях.

Що відомо про проєкт закону