Развал россии необратим: военный эксперт заговорил о сроках

Безусловно, распад россии неизбежен. Однако он может длиться еще очень долго.

По мнению военного эксперта Петра Черника, этот процесс может занять даже десятилетие. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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Решение о понижении стратегического геополитического статуса россии принято. В первую очередь, в англо-саксонском мире. И мы, украинцы, как раз сводим в могилу последнюю рефлексию московского империализма,

– военный эксперт.

Однако решение о полном расчленении россии, добавил он, пока не принято. Важная деталь – так называемая "пустая Сибирь".

На арене новый гегемон

Черник отметил, что не стоит забывать о новом пробудившемся на планете Земля гегемоне. Речь, конечно, о китайцах. В 2013 году, когда Си Цзиньпинь пришел к власти, он четко и откровенно заявил: к 2050 году Китай станет мировым гегемоном. "Подчеркиваю, не поборется за это звание, не подумает, а будет", – сказал военный эксперт.

Гипотетически, пустая Сибирь, где сосредоточено 40% запаса всех ресурсов человечества, может резко отойти Китаю. И неважно аннексируют ли ее, или там образуются какие-то сателлитные государства.

Мы себе представляем, какой геометрический рост Китая происходит в экономической части? Это же действительно очень серьезно,

– сказал Черник.

Именно поэтому, объясняет военный эксперт, американцы занимаются доктринальным осознанием того, что они должны делать с Китаем.

"Если они этот ответ дадут, а они его дадут неизбежно, тогда решение о распаде россии будет принято", – отметил он.

Черник отмечает, что россия обязательно падет, однако это может быть долгий путь. "В конце концов все может посыпаться и за один день. Советский Союз умер за три дня ГКЧП. Однако делать ставку на внезапность было бы вершиной неразумности", – убежден он.

Военный эксперт уверяет: учитывая события последней недели, готовиться нужно к ожесточенному противоборству. "На мой взгляд, самые трудные бои впереди", – считает Петр Черник.

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