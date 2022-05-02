Развала России боятся, – политолог сказал, что может разорвать режим

Западные лидеры говорят о том что может сделать Россию настолько слабой, чтобы в ближайшие годы она не смогла начинать какие-либо войны. Однако все боятся развала страны-агрессора.

Ослабление России

Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Олег Саакян. Он объяснил, что это значит.

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Развала России просто боятся все. Другое дело в том, что ослабление России может с высокой вероятностью привести к ее фрагментации.

– сказал политолог.

Однако Запад перед собой такую задачу не ставит, а наоборот, как еще раз подчеркнул политолог, этого боятся.

"Потому что целый ряд режимов базируется на геополитической влиятельности Москвы. И многие различные конфликты, которые существуют в отложенной перспективе только из-за влияния России, могут проявляться. Поэтому никто не хочет целого ряда горячих конфликтов на территории страны-агрессора и периферии", – добавил. Саакян.

Что может разорвать путинский режим

Именно поэтому говорят о послаблении России. На это есть причина:

Россия фактически стала на рельсы третьей мировой войны. Это говорит о том что остановить этот сценарий не удастся.

Если они включат заднюю, то может все посыпаться. То есть путинский режим при отказе от военных сценариев может "сложиться" под давлением внутренних проблем, если откажется от боевых действий,

– добавил он.

Именно в этом случае режим может сломаться – под завалами социальных и экономических проблем самой страны-агрессора.

"Развала России боятся": что может разорвать режим