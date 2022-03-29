Развалили пол здания: появились фото Николаевской ОВА после обстрела

Во вторник 29 марта около 08:45 российские оккупанты попали в девятиэтажное здание облгосадминистрации Николаева.

Россияне разрушили центральную секцию здания с 9 по 1 этаж. По состоянию на 13.30 под завалами нашли тела 7 погибших.

К теме В результате удара по зданию ОГА погибли 7 человек, – Зеленский об обстреле Николаева

Еще 22 человека пострадали. Подразделения ГСЧС освободили из-под завалов 18 человек. Их передали бригадам скорой медицинской помощи.

Медики спасают невинных жертв российской агрессии: фото ГСЧС

Тем временем спасатели продолжают разбирать завалы.

Разрушительные последствия удара по зданию ОВА: фото ГСЧС