Развалили пол здания: появились фото Николаевской ОВА после обстрела
29 марта 2022 , 14:45Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Во вторник 29 марта около 08:45 российские оккупанты попали в девятиэтажное здание облгосадминистрации Николаева.
Россияне разрушили центральную секцию здания с 9 по 1 этаж. По состоянию на 13.30 под завалами нашли тела 7 погибших.
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Еще 22 человека пострадали. Подразделения ГСЧС освободили из-под завалов 18 человек. Их передали бригадам скорой медицинской помощи.
Медики спасают невинных жертв российской агрессии: фото ГСЧС
Тем временем спасатели продолжают разбирать завалы.
Разрушительные последствия удара по зданию ОВА: фото ГСЧС