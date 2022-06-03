Блогер Денис Казанский рассказал новую историю из Мариуполя. Целая семья там погибла еще в марте, когда город беспощадно бомбили.

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Памятная табличка в руинах

В Мариуполе уничтожен почти весь жилой фонд и инфраструктура. Развалины домов стали могилами целых семей.

Казанский показал фото, на котором памятную табличку воткнули прямо в кучу руин. На ней написано, что здесь похоронена семья Рословых.

Очевидно, что это может быть отец, мать и двое детей. Родителям по 47 лет. Одному ребенку 14 лет, другому – 11. На табличке написано, что все они погибли в один день – 17 марта 2022 года.



Похороненная семья под завалами в Мариуполе / Фото из телеграма Дениса Казанского

Что происходит в Мариуполе

Советник мэра Петр Андрющенко информирует о ситуации в городе. Российские оккупанты там продолжают унижать людей и совершают зверства и безнаказанность. Например, из-за своей несостоятельности российские военные устраивают свалки непосредственно во дворах многоэтажек Мариуполя. Андрющенко предупредил, что в результате уже в ближайшее время в городе может вспыхнуть эпидемия.

Также Андрющенко рассказывал, что в городе был обнаружен очередной могильник. В нем было похоронено около 70 тел. Завалы города там разбирают российские работники чрезвычайной службы. Во время разбора они обнаружили этот могильник по улице Куинджи, на территории бывшего завода "Октябрь". Причина гибели людей – их завалило обломками здания после обстрела.

В городе также проблема с продуктами и питьевой водой. Захватчики пытались возобновить подачу воды, но в результате она потекла по улицам города. Жители Мариуполя вынуждены заниматься крайне тяжелым трудом, чтобы как-нибудь поесть. Также бушуют эпидемиологические заболевания. Гуманитарную помощь российские оккупанты не дают, либо же ее на всех не хватает. Те, кому что-то перепадет, получают просроченные продукты в минимальном количестве.

Как выглядит Мариуполь сейчас: смотрите видео