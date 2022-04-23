Развалины и детские игрушки: писатель Маркус показал жизнь на линии фронта – видео

Многие украинцы, несмотря на постоянную опасность, остаются жить прямо на линии фронта под обстрелами. Украинские военные просят их обязательно эвакуироваться, если приходят призывы от официальных учреждений.

Известный писатель и воин ВСУ Валерий Маркус , сейчас находящийся на передовой, показал дом, разбитый российскими снарядами.

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Здесь жила семья с детьми! – удивляется Валерий. – Не понимаю, что они здесь до сих пор делали?

Во дворе – разбросаны детские игрушки и велосипеды. А вокруг – дыры от обломков. По словам Маркуса, россияне попали прямо в здание. Судьба семьи пока неизвестна.

Дорогие друзья, украинцы и украиночки! Упорно вас прошу, не сидите во фронтовых городах и селах! Эвакуируйтесь! Иначе вы, во-первых, мешаете работать нам, а во-вторых, подвергаете опасности себя и своих детей,

– говорит Маркус.

Он добавляет, что в случае оккупации противник будет использовать мирных жителей в качестве аргумента на переговорах.

Не говоря уже о том, что вас могут насиловать и пытать, – резюмирует боец. – Позже вернетесь, и все отстроим.

Кто такой Валерий Маркус? Писатель, блоггер, путешественник и воин ВСУ. Его интерактивная книга "Следы на дороге" стала бестселлером. Книга была опубликована под фамилией Ананьев, но потом писатель сменил ее на Маркус. По словам автора, причиной стала семья.

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