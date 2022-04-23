Відомий письменник і воїн ЗСУ Валерій Маркус, який зараз перебуває на передовій, показав будинок, розтрощений російськими снарядами.

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Тут жила сім’я з дітьми! – дивується Валерій. – Не розумію, що вони тут досі робили?!

На дворі – розкидані дитячі іграшки і велосипеди. А навколо – дірки від уламків. За словами Маркуса, росіяни влучили прямо в будинок. Доля родини наразі невідома…

Любі друзі, українці і україночки! Наполегливо вас прошу, не сидіть у фронтових містах і селах! Евакуюйтеся! Інакше ви, по-перше, заважаєте працювати нам, а по-друге, наражаєте на небезпеку себе і своїх дітей,

– каже Маркус.

Він додає, що у випадку окупації противник буде використовувати мирних жителів як аргумент на перемовинах.

Не кажучи вже про те, що вас можуть ґвалтувати і катувати, – резюмує боєць. – Пізніше повернетеся, і все відбудуємо.

Хто такий Валерій Маркус? Письменник, блогер, мандрівник і воїн ЗСУ. Його інтерактивна книга "Сліди на дорозі" стала бестселлером. Книга була опублікована під прізвищем Ананьєв, але згодом письменник змінив його на Маркус. За словами автора, причиною стала сім’я.

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